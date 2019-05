Fostul lider mondial din circuitul WTA a stat de vorbă cu cei de la The Telegraph despre persoanele dragi din viaţa ei, despre sistemul sportiv din ţara noastră, dar şi despre lipsa lui Darren Cahill, antrenor de care s-a despărţit la finalul anului trecut şi despre care recunoaşte că îi simte lipsa în momentele importante.

Modelul Nadia şi relaxarea după Roland Garros 2018

Simona a avut parte de susţinerea a numeroase persoane importante din sportul românesc, precum Ilie Năstase, Ion Ţiriac, Virginia Ruzici, dar constănţeanca a evidenţiat încă o dată performanţa Nadiei Comăneci, care a obţinut nota 10 în 1976, la vârsta de 14 ani: "Se vorbeşte mut de succesul Nadiei, dar tot nu pot percepe cât de extraordinar a fost acel 10 perfect obţinut ea. Este în continuare uriaşă în România. Nadia este un adevărat model în România şi aşa va rămâne mereu".



Halep s-a înscris şi ea pe lista marilor sportivi români ai istoriei şi spune că triumful de anul trecut de la Roland Garros a ajutat-o foarte mult. Se simte mult mai relaxată, a trecut peste presiunea pusă de public, dar şi de ea însăşi, şi spune că s-au întâmplat numai lucruri bune de la acel moment.



„Sunt mult mai recunoscută acum, oriunde aş merge. Când câştigi un Grand Slam, te simţi ca o jucătoare completă. Sunt recunoscătoare pentru tot, dar viaţa mea a rămas la fel, nu s-a schimbat nimic. Sunt fericită de ceea ce am realizat. Sunt mai încrezătoare, mă simt într-o poziţie mai bună, m-am îmbunătăţit mai mult ca om şi în viaţa de zi cu zi. Cred că am avut parte numai de lucruri bune după ce am câştigat acest Grand Slam", a explicat Halep

„În România nu e prea grozav"

Simona a ieşit puţin din zona tenisului şi a vorbit şi despre sistemul anevoios din România, unde sportivii întâmpină dificultăţi majore, mai ales la început de carieră. Românca a vorbit despre proiectele susţinute de fundaţia sa, precum echipa de hochei sau clubul de gimnastică: „În România nu avem parte de sisteme prea bune, iar în sport este dificil să ajungi profesionist. Fac totul cu plăcere pentru a le oferi ajutor acestor copii. Când ajung acasă, încerc să trec să-mi văd fetele, dar vreau doar să ştiu că au tot ce le trebuie. În România, şi în tenis, în particular, nu e grozav, dar sper ca în viitor să fie mai bine".

„Nu e uşor fără Darren"

Subiectul Darren Cahill nu putea fi evitat. Antrenorul alături de care Simona a obţinut cele mai mari performanţe a rămas în continuare aproape de ea, însă tenismena recunoaşte că îi este greu fără australian.

„Darren a fost foarte important în cariera mea. Datorită lui am atins lucruri minunate. Jocul meu este unul foarte fizic şi trebuie să am grijă de corp. Din punct de vedere mental, trebuie să fiu proaspătă şi încrezătoare atunci când intru pe teren. Am lucrat la lucrurile acestea, iar atunci când vezi îmbunătăţiri, te simţi încrezătoare, pozitivă.



Nu e uşor fără Darren, el m-a învăţat cum să gestionez momentele dificile din timpul unui meci. Cred că mă aflu la un nivel bun al tenisului şi sunt pozitivă. Am jucat bine anul acesta, chiar dacă nu am câştigat trofee"



Generaţia care vine din urmă



Numărul foarte mare de jucătoare care au câştigat trofee în acest an şi lipsa unei jucătoare care să domine autoritar circuitul, precum era Serena Williams, au impresionat-o şi pe Halep, care nu vede o favorită clară la Roland Garros: „Generaţia tânără este foarte puternică. Par că nu am deloc emoţii, sunt foarte puternice mental. Tenisul feminin e foarte deschis acum, de aceea multe jucătoare câştigă. Cred că este un lucru bun pentru sport, pentru fani e mai multă adrenalină".



Simona a vorbit şi despre revenirea pe locul 1 mondial, însă nu face din acest lucru o prioritate, cel puţin pentru moment: „Nu mă gândesc la clasament acum, el contează doar la finalul anului pentru mine. Dacă voi reuşi să ajung pe 1 la finalul anului, atunci ar fi ceva uriaş, dar nu e o presiune. Am reuşit asta doi ani la rând, am câştigat un Grand Slam, iar acum pot juca cu încredere şi plăcere, pentru că totul vine ca un bonus"



