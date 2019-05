Organizatorii turneului de la Franţa au publicat un clip video cu primul antrenament al Simonei la Roland Garros, alături de antrenorul Daniel Dobre, la care au ataşat mesajul: „Bine ai revenit! Campioana en-titre Simona Halep este în formă bună pe Chatrier".

Welcome back 🙌



Defending Champion @Simona_Halep is in fine-form on Chatrier.#RG19 pic.twitter.com/92lS2hPAWK