Deşi la turneul precedent, de la Roma, a acuzat câteva probleme de sănătate, Simona este pregătită din punct de vedere medical. Şi-a revenit şi este gata să intre pe teren. „Mă simt bine, sunt sănătoasă, am avut câteva zile de odihnă şi sunt gata de luptă. Putem spune că sunt două turnee într-unul singur, fiind două săptămâni, dar trebuie să ne setăm că e doar un turneu şi să ne păstrăm dorinţa de a lupta timp de două săptamâni, în cazul fericit.

Plec foarte bucuroasă că a mai trecut un an şi eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte veselă că mă întorc acolo, Parisul este oraşul meu preferat. Mereu am în minte şi suflet clipele de anul trecut şi mă ajută. Sunt cele mai speciale şi cu siguranţă vor rămâne, pentru că a fost prima dată şi a fost şi turneul meu preferat. Sper să fiu o albinuţă care aleargă bine şi care joacă bine”, a declarat Simona Halep. Suprafaţa de la Roland Garros este pe placul ei, acesta fiind încă un motiv pentru care speră să aibă un turneu cât mai lung.

„La Paris este o suprafaţă care îmi place, e mai rapidă, însă poţi să şi aluneci, dar, de la an la an e treaba diferită. O să iau fiecare meci. Pentru mine cel mai important este că sunt aptă şi că mă duc din nou acolo. Contează fiecare zi, indiferent de ce am spune noi. Pană în a doua săptămână trebuie să câştigi căteva meciuri. Mă bucură mult că românii vin să mă susţină, îmi dau o energie pozitivă şi le mulţumesc că mereu atunci când joc sunt prezenţi”, a mai precizat Halep, care vrea să fie aşteptată ca anul trecut, dacă se impune la Paris, cu covorul roşu.

„Nu am spus nici că nu sunt, nici că sunt favorită. Eu mă duc acolo şi încerc să dau tot ce e mai bun, dacă va fi să şi câştig meciuri, atunci e şi mai bine. Îmi doresc din tot sufletul să mă aşteptaţi cu covorul roşu, dar e mai dificil".

Tabloul principal de la Roland Garros debutează duminică, 26 mai, iar finala are loc pe 9 iunie.

Foto: Hepta