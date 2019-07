Filmările au avut loc în Belfast, dar şefii HBO trebuie să vadă episodul înainte să se hotărască dacă vor aproba un prim sezon al seriei care ar surprinde evenimente de au precedat povestea din ”Game of Thrones/ Urzeala tronurilor”.

Proiectul o are în distribuţie pe Naomi Watts şi spune o poveste care precede cu mii de ani “Game of Thrones”.

Şeful departamentului de programe şi reţele de la AT&T Inc, compania care deţine HBO prin Warner Bros, Casey Bloys, s-a arătat optimist: „Arată bine. Distribuţia e uluitoare”, a răspuns oficialul în cadrul unui eveniment al Asociaţiilor Criticilor de Televiziune unde televiziunile prezintă viitoarele seriale.

Cel de-al optulea sezon al seriei ”Game of Thrones” s-a încheiat în luna mai, mulţi fani fiind nemulţumiţi de finalul poveştii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiţie care solicita refacerea ultimului sezon. Totuşi ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor pentru premiile Emmy, adunând nu mai puţin de 32 de recomandări pentru reputatele premii de televiziune din 2019.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".