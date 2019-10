Femeia a aranjat ca travestitul să apară la nuntă îmbrăcat în mireasă şi cu un buchet de flori în mână, să cânte şi să danseze în faţa mirelui: „Când a apărut travestitul, toţi s-au întors şi au început să filmeze”.

Videoclipul arată 40 de invitaţi şocaţi când acesta a început să danseze pe melodia „It should have been me” a celebrei cântăreţe americane Yvonne Fair şi, înainte să plece, să-l lovească pe mire cu buchetul de flori.

„Am văzut acum un an ceva asemanator cu un travestit şi m-a inspirat să fac acelaşi lucru”, a declarat Lyndsey Holgate, mireasa care a organizat tot spectacolul.

Totul a fost organizat de mireasă şi de domnişoara de onoare, verişoara acesteia: „Eu şi verişoara mea am fost singurii care am ştiut despre asta şi, bineînţeles, a fot un şoc pentru toată lumea”.

Din fericire, mirele a luat farsa ca atare iar invitaţii s-au distrat foarte tare.