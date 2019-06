Agenţia are birouri în New York, Paris, Berlin, London, Milan, Dubai şi Bangalore. „Ne aşteptăm ca industria să crească la proximativ opt miliarde în 2020”, a spus Billon.

„Ajungem în situaţia în care oameni reali creează conturi false pe care publică poveşti false şi au urmăritori falşi”, a glumit specialistul.

Scena Upgrade 1 dedicată joi dimineaţă inovaţiei care schimbă regulile în publicitate, marketing dar şi în ceea ce priveşte creativitatea a găzduit mai multe prezentări legate de tendinţele cheie ale anului 2019 şi despre ceea ce este de aşteptat să se întâmple în 2020 şi mai departe.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Grand Cinema & More din Bucuresti joi şi vineri, 13 şi 14 iunie, pentru al 8-lea an consecutiv, cu sprijinul Orange, Nissan, George/ BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife, Majoritas Academy şi a altor susţinători.

iCEE.fest, Interactive Central and Eastern Europe, festivalul cunoscut pentru că aduce în România toate marile companii globale din digital, încă din 2012, îşi schimbă numele şi vine cu un nou concept, începând din acest an: UPGRADE 100.

Peste 130 de experţi în digital şi tech, autori ai unor lucrări de specialitate în domeniu dar si speakeri profesionisti din domeniul transformării digitale vor fi prezenţi în România, în 13 şi 14 iunie, festivalul aşteptând peste 4.000 de participanţi (dintre care aproape o treime din afara ţării), anunţă organizatorii.

iCEE.fest: Upgrade 100 pregăteşte pentru ediţia din 2019 an 11 linii de conţinut distincte. Unor linii ca disruptive innovation, advertising & marcom, creativity & VR/AR experiential, ecommerce & retail, digtal content & adtech, fintech & emoney, ehealth & medtech, tech & democracy, startups & investments, li se adaugă noi teme, ca AI & robotics şi video gaming & entertainment.