Mark Holmgren a suferit un accident de motocicletă pe când avea doar 17 ani. Deşi braţul i-a fost imobilizat imediat şi a devenit rapid nefuncţional după acest accident, abia în primăvara acestui an canadianul a acceptat amputarea. Nu în orice condiţii însă, scrie CBC.



Holmgren le-a cerut medicilor să-i dea braţul înapoi după ce se încheie operaţia.



"Mi-a fost teamă să întreb medicul. M-am întrebat dacă nu cumva mă vor crede nebun. Dar mi-am făcut curaj, am întrebat şi mi-a spus că trebuie doar să semnez o bucată de hârtie", a declarat Holmgren CBC Radio.



Asta nu e tot. După ce şi-a luat braţul acasă, canadianul a vrut să meargă şi mai departe şi a început să caute un taxidermist pentru ca voia ca braţul său să fie împăiat.



"M-am gândit la momentul ăsta ani de zile. Văd întotdeauna acele decoraţiuni de Halloween şi de aici mi-a venit ideea", a mai declarat Holmgren.



Nu i-a fost uşor să găsească un specialist care îi accepte cererea ieşită din comun. Danielle Swift a fost în cele din urmă de acord cu propunerea lui Holmgren.



"Am crezut că glumeşte. Nu am primit în viaţa mea un asemenea telefon, o asemenea cerinţă. Cred că am ezitat vreo 10 secunde înainte de a da un răspuns", a declarat Swift care conduce o afacere în domeniu alături de soţul ei.