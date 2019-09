Ducii de Sussex au ales, în urmă cu câteva săptămâni, să petreacă o duminică liniştită alături de bebeluşul lor în barul The Rose & Crown din Windsor, Marea Britanie, nu foarte departe de Frogmore Cottage, locuinţa lor, potrivit unor fotografii obţinute de platforma tmz.com.

Harry l-a adus pe Archie adormit într-o scoică auto, acoperit cu o păturică, iar Meghan avea cu ea o geantă cu lucruri de bebeluş.

I read: "not a single peep outta the little guy -- even when Mom changed his nappy" CHANGING DIAPER ON THE TABLE IN A PUB? Yeah right!



