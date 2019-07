Alexa Bjornson, mama copilului, era îngrijorată că băiatul ei, care călătorea singur spre Oregon, pentru a-şi vizita tatăl, îşi va deranja vecinul de scaun în timpul zborului.

Şi, pentru că ştia cum va face faţă zborului, mama a pregătit un bilet în care explica că Landon suferă de autism şi s-ar putea să întrebe destul de frecvent „Am ajuns?”. Ulterior, i-a spus băieţelului să îl înmâneze persoanei care va sta lângă el în avion, incluzând şi un „bacşiş” de 10 dolari.

„Mă gândeam cum să procedez ca persoana de lângă el să nu îl vadă drept o povară, dar mai mult, cum să îl fac să treacă mai uşor prin asta”, a spus Alexa Bjornson pentru Katu, afiliată CNN.

Ben Pedraza a juns să stea lângă băieţelul Landon în avion, dar nu a avut nevoie de niciun bacşiş pentru a se bucura de un zbor alături de acesta.

„Făceam glume şi, după ceva timp, mi-a spus să încetez să mai glumesc precum un tată”, a declarat Ben pentru Katu.

Spre sfârşitul zborului, Ben Pedraza a făcut o poză cu băieţelul şi i-a trimis-o Alexei pentru a o asigura că totul este bine.

„Alexa, numele meu este Ben. Am fost vecinul de scaun al lui Ben pe zborul către Portland. A întrebat dacă am ajuns de mai multe ori, dar a fost un partener de călătorie minunat. Ne-am simţit bine şi am jucat piatr-hârtie-foarfece de mai multe ori. E un copil minunat şi tu eşti o mamă norocoasă. Apreciez başişul de 10 dolari, dar nu era necesar. L-am donat către Autism-Society.org în onoarea lui Landon. Îţi doresc o zi minunată!”, a scris Ben în mesaj.

Foto: Facebook / Alexa Bjornson