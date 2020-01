Stând în faţa sicriului tatălui său şi având casca lui de pompier pe cap, micuţa Charlotte a auzit că bărbatul a murit pentru că a fost erou, potrivit news.com.

Andrew O’Dwyer a murit în preajma Crăciunului, când autospeciala de pompieri în care se afla s-a răsturnat.

La înmormântare, familia, colegii şi mai mulţi oficiali l-au condus pe ultimul drum pe bărbatul în vârstă de 36 de ani care s-a luptat cu flăzările dezastruosase din Australia.

Momentul cel mai sfâşietor a fost când, cu inocenţă, fetiţa sa în vârstă de numai un an nu a vrut să plece de lângă sicriu şi s-a jucat cu o cască de pompier.

Purtând o rochiţă albă şi o medlaie de onoare, Charlotte l-a condus pe ultimul drum pe tatăl său.

La cermeonie a ţinut un discurs emoţionant comisarul Shane Fitzsimmons:

„Charlotte ar trebui să ştie că tatăl ei a fost un om extrem de special şi mărinimos, care a murit pentru că a fost erou”.

Today we celebrate the life of firefighter Andrew O’Dwyer of the Horsley Park Rural Fire Brigade. Andrew was tragically killed along with fellow member Geoff Keaton on December 19 while fighting the Green Wattle Fire near Buxton. #NSWRFS pic.twitter.com/vFTSJwdmPA