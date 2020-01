Evan Switzer a fotografiat momentul în care o femelă cangur a murit, în timp ce partenerul ei îi sprijinea capul, iar puiul o privea în ochi, la umbra unui copac.

Fotograful a surprins momentul în timp ce se plimba dimineaţa, în regiunea Queensland.

"It was quite sad to see, something I've never seen before" says Evan Switzer, who took this heart wrenching photo. pic.twitter.com/6iS1Rww9gU