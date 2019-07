Media locală relatează că martorii l-au văzut pe agresor atacându-l pe Domingo Munoz cu un cuţit şi înjunghiindu-l în ochiul stâng.

Scena şocantă a avut loc în regiunea Veracruz din Mexic.

Însă Armando Barragan susţine că Domingo a început să îl atace când a observat că şi-a pierdut locul de parcare.

Agresorul a fost arestat iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase fiind transportat la Veracruz General Hospital und emedicii au îndepărtat cuţitul, relatează The Sun.

Din câte se poate observa în imagini, victima a fost conştientă după ce a fost atacată şi chiar mergea pe propriile picioare, spre uimmirea martorilor.

@DGlaucomflecken Saw this on Reddit so it's taken with a grain of salt. Man got stabbed in the eye over a parking spot (supposedly)..... pic.twitter.com/INXMzzx74v