Autorităţile meteorologice din Australia au emis o serie de avertismente privind furtunile severe care au avut loc duminică, în statul New South Wales. De asemenea, specialiştii au anunţat că e posibilă apariţia norilor de praf.

Imaginile publicate pe reţelele de socializare arată furtunile de praf acoperind oraşul Dubbo şi regiunile din apropiere, blocând complet razele solare, transmite The Guardian.

Vântul a suflat cu o viteză de 94 km/h în oraşul Parkes, în jurul orei locale 18.30, în timp ce în Dubbo a fost înregistrată o viteză de 107 km/h, au anunţat autorităţile.

When the bureau forecasts rain and this arrives... AGAIN! #fudust #sickofcleaning #whenwillwegetrain pic.twitter.com/NHQKkVT7gy

Rose Barr, un meteorolog din Australia, a declarat că precipitaţiile produse duminică s-au concentrat deasupra regiunilor centrale şi nordice ale statului.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT