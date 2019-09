Cei doi fraţi sunt celebri atât pentru hiturile lor, cât şi pentru conflictul dintre ei, similar lui Noel şi Liam Gallagher, care au făcut parte din fosta trupă Oasis.

Chitaristul Dave Davies, în vârstă de 72 de ani, s-a mutat lângă fratele său Ray, în vârstă de 75 de ani, în Highgate, nordul Londrei.

Mai mult, se pare că cei doi lucrează împreună la un nou album.

Referitor la conflictele dintre ei, Ray declara la un moment dat: "Nu ştiu care este problema lui Dave, exceptând mândria lui".

Iar Dave a spus despre fratele său: "Aţi auzit de vampiri. Ei bine, Ray mă epuizează de idei, emoţii, creativitate. Este obsedat de control".

Tot Dave a descris relaţia cu fratele său astfel: "un cuplu căsătorit care a ajuns la capătul drumului. Totuşi, nu poţi divorţa de fratele tău".

The Kinks, printre ale cărei hituri se numără "You Really Got Me", este considerată una dintre cele mai influente trupe ale anilor 1960, iar, în 1990, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Formată în 1964, în Muswell Hill, un cartier din nordul Londrei, de fraţii Davies, The Kinks a mai lansat hituri precum "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You".

The Kinks a lansat în total 24 de albume de studio, înainte de a se destrăma, în 1996.

Foto: Hepta