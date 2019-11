„Am o estimare teribilă... În sensul că va trebui să alerg dintr-un capăt în altul al Capitalei... Încă nu am votat...De fapt...Oi fi votat ieri? Eu sunt cetăţean de rangul 2, doar cei de rangul 1 au votat prin corespondenţă...(Diaspora).



Nu este nimic sportiv în campania asta. Nu am făcut niciun pariu. Nu pot să spun nimic. (...) Nu mai ţin minte când am votat prima oară. Eu comentez politica dinainte să votez. Nu îmi pasă dacă românii ies la vot sau nu.



Prezenţa e o chestie bună, totuşi. E bine prezenţa mare. De ce? Pentru că românul are obiceiul să se victimizeze. Băi, nene, a ieşit poporul...



Ai dreptul să înjuri şi dacă nu votezi. Mă rog, noi, cetăţenii de rangul 2...care plătim impozite”, a declarat Badea, invitat la Antena3.



La rândul său, Mugur Ciuvică a spus: „Site-urile sunt confuze. Sunt cele securiste. Sunt două tabere de securişti. Una vrea un candidat în turul 2, ala să scoată un candidat...



Se bat ăştia între ei ca chiorii, nu ştiu care o să aibă succes.



Un pic de entuziasm la vot ca să aibă ce să înjure cinci ani. E bine că merge lumea la vot. Problema e să nu decidă tableta asta...Ce-a funcţionat la europarlamentare. Dacă tot se duc oamenii la vot, măcar să iasă votul lor”.



Mircea Badea a declarat că nu doreşte să îndemne lumea să meargă la vot: „Urăsc îndemnul, Doamne fereşte! Cine sunt eu să îndemn? Pe net sunt tot felul de îndemnuri patetice”.