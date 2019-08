Evenimentul „Filme în aer liber la Constanţa” are loc de marţi, timp de două săptămâni, pe Faleza Cazino, fiind vorba de un nou sezon de cinema în aer liber, cu o selecţie specială ce cuprinde unele dintre cele mai bune comedii, filme de aventuri şi filme pentru copii şi familie ale tuturor timpurilor.

„Utilizând echipamente performante, un proiector digital mobil de 18.300 de lumeni şi un ecran gonflabil de 120 de metri pătraţi, Filme în aer liber la Constanţa oferă o calitate a proiecţiei întâlnită în marile săli de cinema ale lumii. Evenimentul şi-a propus încă de la început să apropie publicul larg de filmul european şi de filmul de autor, în general”, au declarat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Prima săptămână de filme în aer liber este dedicată filmului de comedie. Astfel, între 6 şi 11 august, publicul va putea urmări „Invincibilii”, „În libertate”, „Aventurile rabinului Jacob”, „Dumnezeu pentru o zi”, „Edmond (Cyrano) mon amour”, iar în prima duminică cei mici se vor putea bucura, alături de familiile lor, de filmul „Marele Uriaş Prietenos/ the BFG”.

Cea de-a doua săptămână, între 12 şi 18 august, este dedicată filmului de aventuri şi debutează cu filmul „Viaţa lui Pi” şi continuă cu „În sălbăticie/ Into The Wild”, „Inception”, „127 de ore”, „Plaja/ The Beach”.

„Filme în aer liber la Constanţa” se încheie cu un nou film pentru copii şi familie – „Christopher Robin şi Winnie de Pluş”.

Proiectul este finanţat de Primăria Constanţa şi organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, iar accesul este gratuit.