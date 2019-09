Scrisul frumos o pasionează de mult timp pe Gabriela Zamă, iar în urmă cu un an şi jumătate a făcut şi un curs de caligrafie. Pentru ea, această artă este terapie, iar acum, la Miclăuşeni a venit să le arate şi altora ce înseamnă să scrii frumos.

„Atunci când scriu este ca o formă de meditaţie, este o bucurie atunci când le ofer celorlaţi ocazia de a citi un mesaj frumos", spune Gabriela Zamă, cea care a venit să le arate vizitatorilor de la castel cât de elegante erau mesajele de la 1900.

La atelierele pregătite de ea, cei curioşi puteau să îşi încerce mâna să scrie şi ei câteva cuvinte cu peniţa.

„Se scria cu multă atenţie, cu multă migală, cu multă iubire. Documentele care sunt expuse aici ne arată că caligrafia era singurul mod prin care oamenii puteau coresponda şi era făcut cu multă responsabilitate. (...) Cel mai important e că aduce bucurie celui care scrie şi celui care primeşte mesajul scris. E adevărat, mesajele sunt foarte la îndemână, dar o scrisoare aduce emoţia pe care niciun mesaj nu o poate aduce", a explicat Gabriela Zamă.

Cei care au ajuns la Miclăuşeni au putut să vizitete castelul, să pozeze în faţa unui aparat foto vechi, să cumpere obiecte vechi de la anticarii veniţi special aici, doamnele au putut să probeze rochii de epocă, iar domnii să vadă cum le stă cu joben. Printre expozanţi a fost şi Mihaela Iacob, care de 15 ani confecţionează pălării. Accesoriile pe care le-a adus la Miclăuşeni au fost inspirate chiar de perioada belle-epoque.

„Eu tind să cred că creez nu doar pălării, ci chiar poveşti, iar acum am creat o poveste plimbându-mă în timp. Am creat pălării cu un iz mai aristocrat", a explicat Mihaela Iacob.

Cea de-a şasea ediţie a evenimentului de la Miclăuşeni a fost denumită „Gesturi de nobleţe".

„Intrăm în perioada belle-epoque. Castelul este aşa de frumos pentru că a fost construit în această perioadă şi conform devizei familiei <frumuseţea străluceşte pretutindeni>. Este o atmosferă deosebită, o atmosferă sensibilă, la care oamenii oricând s-ar întoarce în timp. Dacă am face de mai multe ori pe an, cred că am avea succes", a declarat Sebastian Marcov, custodele Castelului Miclăuşeni.

Cel mai aşteptat moment a fost Parada Costumelor de Epocă, atunci când, toţi cei care au venit costumaţi au ieşit din castel pe ritm de vals şi s-au plimbat printre cei prezenţi.