Un pasager a filmat călătorul nepoftit şi a postat imaginile pe Twitter.

Cel mai probabil, liliacul a intrat în avion în timp ce se făcea curăţenie.

Liliacul şi-a făcut apariţia după ce avionul a decolat, zborul lui stârnind frica pasagerilor.

Incidentul a durat o jumătate de oră, timp în care unii călătorii s-au ascuns după scaune, iar alţii au încercat să prindă liliacul.

Judecând după zborul său, micuţa creatură era mai speriată decât pasagerii:

„Hei, Batman!”, a stirgat o pasageră.

În cele din urmă micul mamifer a intrat în toaletă, unde a fost prins.

„Aeronava a fost dezinfectată şi, preventiv, am căutat pese tot, să nu cumva să mai fie ascunşi şi alţi lilieci. Nimeni nu a fost rănit, nici măcar liliacul", a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Here’s a crazy flight experience. A bat was on the plane headed to Newark. It came out while the plane was in the air. Luckily no one was hurt. One of the passengers caught it and put it in the bathroom. @karenhunter pic.twitter.com/lV0HgHptjY