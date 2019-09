Turneul Madame X al cântăreţei supranumite "regina muzicii pop" a început marţi, în New York, şi a surprins fanii prin regulile stricte.

La intrarea în spaţiul de desfăşurare, spectatorii au fost obligaţi să îşi pună telefoanele mobile în pungi sigilate şi dispozitiv de blocare. Odată închise în pungile speciale, telefoanele mobile au rămas la proprietari pe tot parcursul evenimentului.

Cei care au cumpărat bilete au fost informaţi cu privire la interdicţie printr-un mesaj trimis pe e-mail: "Utilizarea telefoanelor, a accesoriilor inteligente, a dispozitivelor de filmat nu va fi permisă în spaţiul în care va avea loc concertul".

Decizia cântăreţei americane a fost criticată de unii fani şi de celebrităţi de la Hollywood.

"Este un gest ipocrit din partea Madonnei, având în vedere că oamenii au distribuit frecvent filmări din timpul turneelor precedente ale ei", a scris regizorul Willy Milan într-un mesaj pe platforma de micro-blogging Twitter.

Alt fan a spus că decizia este iresponsabilă, vorbind despre siguranţa spectatorilor: "Având în vedere tragedia de la concertul Arianei Grande, există un motiv valid pentru ca oamenii să aibă telefoanele mobile la ei. Nu sunt de acord cu decizia Madonnei".

Pe 22 mai, un terorist s-a aruncat în aer la Manchester Arena, din Marea Britanie, la finalul unui concert al artistei americane Ariana Grande. 22 de persoane au fost ucise în atentatul revendicat de reţeaua teroristă Stat Islamic.

Cu toate acestea, alţi fani au spus că utilizarea telefoanelor în timpul concertelor îi împiedică să observe artiştii de pe scenă.

Madonna, în vârstă de 61 de ani, nu este singura care impune astfel de reguli. Cei mai mulţi artişti au invocat aspectul economic, cererea pentru DVD-urile (Digital Video Disc) cu înregistrările turneelor scăzând după apariţia platformelor online care le permit utilizatorilor să încarce clipuri video.

Alţi artişti, precum Alicia Keys şi Jack White, au interzis utilizarea telefoanelor mobile în timpul concertelor susţinând că această practică anulează plăcerea interacţiunii directe dintre spectatori şi cântăreţi.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cântăreaţa cel mai bine vândută în secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.