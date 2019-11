După ce relaţia dintre cei doi nu a mai funcţionat iar femeia a decis să se despartă de partener, aceasta s-a hotărât să îşi vândă inelul de logodnă pe Facebook.

Anunţul acesteia a declanşat de fapt o licitaţie, probabil datorită modului inedit în care îl formulase.

„În doar câteva minute am început să primesc mesaje de la oamenii care licitau pentru inel. Nu-mi venea să cred. Sper să îl vând cât mai repede pentru că am nevoie de bani”, a declarat Abbey Oxley pentru The Sun.

Însă şi fostul partener a văzut anunţul care făcea trimitere la performanţa lui în pat şi a contrazis-o pe tânără considerându-se „cea mai bună partidă pe care aceasta o va avea vreodată”.

Foto: Abbey Oxley / Facebook