Prezentatorul în vârstă de 39 de ani şi-a cerut iubia în căsătorie după un an de relaţie.

Cererea romantică s-a petrecut pe o plajă în Mexic.

„Pot să spun că cererea în căsătorie a fost un moment foarte frumos. Am filmat totul, am primit un inel de vis, totul a fost foarte romantic şi fix aşa cum mi-am dorit. Cât despre nuntă, aş prefera să ne limităm doar la aceste informaţii“, a declarat, pentru „Click!“, Gabriela Prisăcariu.

În acelaşi timp, Dani Oţil a povestit că mama lui a început să plângă la auzul veştii logodnei:

„A plâns mama când i-am zis, dar nu ştiu dacă a plâns de bucurie sau de… Am pus inelul la cală. Nu am simţit momentul să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă şi eu visam să-l dau la o mare albastră. După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult şi m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeaşi zi când îl baţi pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină. Rudele, prietenii şi necunoscuţii mă felicită de parcă am luat un examen, nu că a trebuit să duc un camion de bani pentru o bijuterie, a declarat Dani Oţil.

Gabriela Priscariu, absolventă a facultăţii de Drept, a devenit cunoscută în 2015 când a câştigat concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu“.