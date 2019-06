Bărbatul a povestit că şi-a înşelat iubita exact în seara în care îl anunţase că îi gătise ceva special.

„Sunt înr-o relaţie cu iubita mea de doi ani. Are 26 de ani şi este tot ce mi-am putut dori vreodată. Este frumoasă, iubitoare şi sexy, dar nu m-am putut abţine să nu o înşel.

E o problemă pe care am avut-o mereu. Am 28 de ani şi mi-am înşelat toate prietenele de până acum. Am fost onest în prima mea relaţie serioasă şi mi-am recunoscut fapta, dar prietena mea de atunci s-a despărţit de mine.

De atunci, de fiecare dată când am o relaţie serioasă şi o altă femeie îmi atrage atenţia, ţin totul secret.

De obicei, după serviciu, merg să mă relaxez într-un bar din apropiere. O femeie în vârstă de 24 de ani care lucrează acolo mi-a atras atenţia şi am făcut tot posibilul să o cuceresc.

Într-o vineri iubita mea mi-a spus să nu stau prea mult la bar pentru că îmi pregăteşte ceva special de mâncare.

Am servit o singură băutură, când patronul localului ne-a anunţat că închide barul din cauza unei întreruperi de curent.

Barmaniţa de care îmi plăcea locuieşte în drumul meu spre casă aşa că am condus-o. M-a invitat la ea şi am făcut sex.

A fost grozav, dar când am ajuns acasă aveam un sentiment de vinovăţie. Am inventat rapid o poveste care să justifice ora târzie la care am ajuns acasă. I-am zis că trenurile au avut întârziere. Nu ştiu dacă m-a crezut.

O iubesc pe prietena mea, dar, în acelaşi timp, am sentimente puternice şi pentru această femeie la care mă gândesc tot timpul. Nu se asemană cu celelate aventuri ale mele. Mă simt fenomenal când sunt în prezenţa acestei femei”, a povestit pentru The Sun bărbatul bulversat.