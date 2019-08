După cum era de aşteptat, decizia de a „instala” un robot într-un templu budist rămâne una controversată, existând deja voci critice în Japonia care consideră iniţiativa un „sacrilegiu” şi care îl compară pe preotul-android cu „monstrul lui Frankenstein”, scrie CNN.

Surprinzător, preoţii budişti au mărturisit că se înţeleg bine cu acesta şi că iniţiativa este una de-a dreptul revoluţionară pentru budism, cult fondat de Siddhartha Gautama cu peste 2 500 de ani în urmă.

