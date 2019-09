Casa de modă italiană Versace şi-a prezentat vineri seară, la Milano, colecţia de primăvară/ vară 2020, iar starul pop în vârstă de 50 de ani s-a alăturat pe podium unor modele foarte tinere, printre care s-au numărat Gigi şi Bella Hadid.

Jennifer Lopez just closed the Versace Spring 2020 show in Milan in a reimagined version of her iconic 2000 Grammy dress. pic.twitter.com/aoX2XFlHdz

Lopez a purtat o versiune mai nouă şi mai sexy a rochiei verzi cu decolteu şi şliţ foarte adânci, care, la momentul respectiv, a apărut pe prima pagină a ziarelor. Ea a fost însoţită pe podium de creatoarea de modă Donatella Versace.

„Pentru colecţia de primăvară/ vară 2020, Versace onorează un moment simbolic în care moda şi cultura au devenit catalizator pentru progresul tehnologic", se arată într-un comunicat al companiei.

@JLo was the guest of honour on @Versace's #SS20 catwalk at #MFW wearing her iconic 2000 Grammy Awards dress. See every look from the show here: https://t.co/3mSv0VOZtB pic.twitter.com/7NPm5Ubr8F