Jennifer Lopez şi logodnicul ei au declarat că s-au simţit înduioşati de un mesaj distribuit pe reţeaua de socializare online Facebook de învăţătoarea Brooke Goins, de la Şcoala Elementară Jacksboro, în care era descrisă povestea unui elev care nu avea ce mânca.

Copilul a mărturisit, în timpul unei discuţii despre spaghete, că mergea în mod regulat la şcoală nemâncat.

"M-a privit şi mi-a spus «acele mici o-uri (în timp ce făcea un cerculeţ cu mâna) nu sunt ceva ce avem acasă. Dar, atunci când le avem, îmi încălzesc burtica şi mă ajută să dorm ». M-am pierdut, am plâns în faţa a 20 de micuţi. Niciun copil nu ar trebui să se simtă vreodată înfometat", a scris învăţătoarea Brooke Goins pe Facebook.

Ulterior, învăţătorii şcolii au strâns bani pentru a-i cumpăra mâncare elevului câteva săptămâni consecutive.

Mesajul lui Brooke Goins a atras atenţia a peste 45.000 de oameni, înclusiv a celebrei Jennifer Lopez.

"Ne-a făcut să plângem atât pe mine, cât şi pe Alex", a declarat Lopez.

Miercuri, cântăreaţa a distribuit un film pe reţeaua de socializare online Instagram, în care apărea alături de logodnicul ei, discutând printr-un apel video cu Goins şi cu elevi ai şcolii.

"Atunci când am auzit despre elevi şi despre minunaţii învăţători ai Şcolii Elementare Jacksboro, din Tennessee, am ştiut că trebuie să ajutăm. Am auzit că învăţătorii i-au ajutat pe elevi să ducă mâncare acasă, atunci când aceştia nu aveau destulă. Toată lumea ar trebui să beneficieze de hrană delicioasă, nutritivă. Acesta a fost momentul meu favorit din lună şi este unul dintre cele mai bune lucruri pe care am fost capabili să le facem", a declarat Jennifer Lopez.

În mesajul distribuit pe 2 octombrie de Brooke Goins, învăţătoarea a adăugat că elevul "a întrebat când vine doamna care îi pune mâncare în rucsac".

Aproximativ 6 milioane de copii din SUA nu beneficiază de hrană suficientă, potrivit statisticilor guvernamentale.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, este actriţă, dansatoare, cântăreaţă şi femeie de afaceri. Lopez a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul "Trenul cu bani/ Money Train" (1995). Primul ei rol major a fost cel din drama biografică "Selena" (1997), care i-a adus un premiu ALMA şi o nominalizare la Globul de Aur. Jennifer Lopez a jucat apoi în filmul cu succes de casă "Anaconda" (1997) şi a obţinut un al doilea premiu ALMA pentru rolul din "Out of Sight" (1998), graţie căruia a devenit totodată actriţa latino-americană cel mai bine plătită din lume. Jennifer Lopez militează pentru respectarea drepturilor omului şi sprijină funcţionarea Spitalului pentru copii din Los Angeles.