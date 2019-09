Anunţul a fost făcut, joi, de Liga de fotbal american naţional (NFL) şi de sponsori. Cele două interprete vor urca pe scenă pe data de 2 februarie 2020, la Hard Rock Stadium din Miami, Florida.

"Ceva mai măreţ decât asta nu există. Sunt foarte încântată că voi face parte din eveniment. Sunt onorată să urc pe una dintre cele mai mari scene ale lumii în compania unei artiste alături de care îi vom reprezenta pe latino-americanii din SUA şi din întreaga lume. În plus, va fi şi ziua mea de naştere. Este un veritabil vis american", a scris Shakira într-un mesaj pe reţeaua de socializare online Instagram. În ziua în care va susţine recitalul, Shakira va împlini 43 de ani.

Potrivit unui comunicat de presă, spectacolul va marca primul moment în care cele două cântăreţe vor împărţi aceeaşi scenă.

"De când am văzut-o pe Diana Ross ieşind de pe stadion cu elicopterul, am visat să pot cânta la gala Super Bowl. Acum chiar va fi un moment cu mult mai special, nu doar pentru că este aniversarea de 100 de ani a NFL, ci şi pentru că voi cânta alături de o colegă de origine latino-americană. Sunt nerăbdătoare să arătăm ce putem face pe cea mai mare scenă a lumii", a declarat Jennifer Lopez.

În fiecare an, recitalul din pauza Super Bowl este un moment extrem de aşteptat şi marchează adeseori un record de audienţă pentru televiziunea americană CBS, iar reclamele difuzate în timpul galei costă până la 4,5 milioane de dolari pentru 30 de secunde de difuzare.

Show-ul de la gala Super Bowl a fost susţinut în trecut de nume mari din industria muzicală, precum Michael Jackson, Sting, Paul McCartney, The Rolling Stones, U2, Katy Perry, The Black Eyed Peas, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Justin Timberlake. Pentru artiştii invitaţi să susţină un show la gala Super Bowl, acest spectacol se traduce printr-o creştere spectaculoasă a vânzărilor de discuri.

Însă ediţia din 2019 a galei Super Bowl a fost vizionată de 100,7 milioane de persoane pe micile ecrane şi serviciile de streaming, aceasta fiind cea mai mică audienţă din ultimul deceniu pentru evenimentul fotbalistic. Recordul în acest domeniu l-a stabilit recitalul lui Katy Perry, care, în 2015, a atras 120,7 milioane de spectatori.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, este actriţă, dansatoare, cântăreaţă şi femeie de afaceri. Lopez a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul "Trenul cu bani/ Money Train" (1995). Primul ei rol major a fost cel din drama biografică "Selena" (1997), care i-a adus un premiu ALMA şi o nominalizare la Globul de Aur. Jennifer Lopez a jucat apoi în filmul cu succes de casă "Anaconda" (1997) şi a obţinut un al doilea premiu ALMA pentru rolul din "Out of Sight" (1998), graţie căruia a devenit totodată actriţa latino-americană cel mai bine plătită din lume.

Jennifer Lopez deţine şi o linie de articole vestimentare şi a lansat mai multe parfumuri. Multe dintre ţinutele ei au captat atenţia presei internaţionale şi au stârnit vâlvă în publicaţiile de profil, aşa cum a fost cazul rochiei Versace de culoare verde pe care artista a purtat-o la cea de-a 43-a gală de decernare a premiilor Grammy, în anul 2000. Jennifer Lopez militează pentru respectarea drepturilor omului şi sprijină funcţionarea Spitalului pentru copii din Los Angeles.

De-a lungul carierei, Shakira a primit numeroase distincţii, printre care trei premii Grammy şi 13 Latin Grammy, şi a fost nominalizată la premiile Globul de Aur în 2007, pentru melodia "Despedida", inclusă pe coloana sonoră a filmului "Dragoste în vremea holerei", de Mike Newell. Printre cele mai reuşite colaborări ale cântăreţei au fost cele cu Beyonce şi Wyclef Jean, pentru piesele "Beautiful Liar" şi "Hips Don't Lie". Cel mai recent album de studio al său, al 11-lea, intitulat "El Dorado", a fost lansat în mai 2017. Albumele Shakirei s-au vândut în peste 70 de milioane de copii pe plan mondial.