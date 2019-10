Fostul coleg a afirmat că ideea serialului a fost propusă de el cu un deceniu înainte de realizarea şi difuzarea producţiei.

Un judecător de la o instanţă din Manhattan, New York, a declarat, luni, că lui Christian Charles i-a luat prea mult timp până să intenteze procesul, acesta aşteptând şase ani după ce Seinfeld i-a respins cererea de achitare a drepturilor de autor, în anul 2012. Termenul limită era de trei ani.

"Victoria de astăzi este complet justificată. Jerry a creat «Comedians in Cars», iar acest proces nu a fost altceva decât un mijloc de obţinere a unor sume de bani de pe urma serialului de succes. Suntem mulţumiţi că instanţa a văzut clar prin tot acest zgomot", a declarat Orin Snyder, avocatul lui Seinfeld.

Charles, care susţine că a lucrat cu Seinfeld din anul 1994, a afirmat că i-a povestit ideea pe care s-a bazat serialul "Comedians in Cars Getting Coffee" în anul 2002, când discutau despre proiectul "Two Stupid Guys in a Stupid Car Driving to a Stupid Town".

El susţine că i-a amintit lui Seinfeld de acel proiect în anul 2011, când actorul spunea că se gândea la ideea care a devenit "Comedians in Cars".

Relaţia dintre cei doi s-a încheiat după difuzarea, în anul 2011, a episodului pilot, regizat de Charles. Atunci, Charles voia mai multă recunoştinţă şi beneficii, iar Seinfeld nu s-a opus.

Totodată companiile Netflix şi Sony Pictures Television au fost acuzate în proces. Serialul a fost, iniţial, difuzat pe reţeaua digitală Crackle, deţinută de Sony Pictures Entertainment. Ulterior, în anul 2018, a fost preluat de Netflix.

"Suntem, desigur, dezamăgiţi", a declarat unul dintre avocaţii lui Charles, Peter Skolnik.

Seinfeld a argumentat că Charles l-a dat în judecată doar după ce a descoperit că serialul "Comedians in Cars Getting Coffee" are succes şi că Netflix plătea 750.000 de dolari pe episod.

Serialul "Comedians in Cars Getting Coffee" prezintă interviuri cu numeroşii prieteni ai actorului american.

Jerry Seinfeld a devenit celebru cu serialul "Seinfeld", difuzat în anii '90, care a avut nouă sezoane, a fost vizionat de peste 30 de milioane de telespectatori şi i-a adus actorului american un salariu de 14 milioane de dolari pe episod. Serialul este la mare căutare şi în zilele noastre, producătorii show-ului luând, de curând, decizia de a lansa catalogul complet "Seinfeld" şi în format DVD pentru telespectatorii mai tineri.