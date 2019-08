Actorul Joaquin Phoenix va primi distincţia în timpul galei de deschidere a festivalului de la Toronto, la începutul lunii septembrie.

Organizatorii manifestării au anunţat că vedeta nominalizată de trei ori pentru premiile Oscar va primi una dintre cele două distincţii dedicate actorilor în deschiderea TIFF.

„Arătând deopotrivă un instinct pur şi o înzestrare tehnică asumată, Joaquin Phoenix este actorul complet şi unul dintre cei mai buni din cinematografia de azi”, a arătat co-preşedintele festivalului, Cameron Bailey. “De peste trei decenii aduce nuanţele unui adevăr impresionant fiecărui rol pe care îl joacă”, a arătat organizatorul.

Phoenix va apărea pe ecrane în noul film al regizorului Todd Phillips, ”Joker”, în rolul principal. Pelicula are premiera nord-americană la festivalul organizat în metropola de pe malul nordic al lacului Ontario.

„Suntem entuziasmaţi ca extraordinar de talentatul Joaquin Phoenix va fi onorat la Gala TIFF în septembrie”, a arătat şi celălalt co-preedinte al manifestării, Joana Vicente. “Contribuţia sa remarcabilă la cinematografie are valoarea unui testament pentru misiunea TIFF de a transforma modul în care este văzută lumea prin film”, a spus organizatoarea.

Joaquin Phoenix, în vârstă de 44 de ani este fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993. A fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar, în 2001, şi pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat şi în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.

Gala este programată pe 9 septembrie la Fairmont Royal York, şi va include premierea lui Taika Waititi cu Premiul TIFF Ebert Director ca şi Participant Media cu Premiul TIFF Impact. Câştigătoarea premiului ”Mary Pickford”, pentru o actriţă aflată în primii ani ai carierei va fi anunţată în perioada care urmează Un moment special în timpul festivităţilor îi va fi dedicat lui David Foster.

Cea de-a 44-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto are loc între 5 şi 15 septembrie.

Foto: Hepta