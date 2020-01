Virusul, bacteria, ciuperca sau parazitul jucătorului trebuie să se răspândescă în întreaga lume, scopul fiind de a elimina umanitatea. Jucătorul cotrolează factori mutageni, posibilităţile de răspândire a bolii, simptomele şi gradul de gravitate al bolii şi este pus în competiţie cu autorităţile sanitare care instituie carantine şi cu cercetătorii care caută leacul bolii.

Doar varianta Android a jocului are în prezent mai mult de 50 de milioane de descărcări şi este cotată cu 4,4 stele din 5 posibile pe play.google.com, platforma oficială de distribuţie. Cu totul jocul are 120 de milioane de descărcări din 2012 şi a fost nominalizat la numeroase premii.

Ceatorul este James Vaughan, un consultant în afaceri din Londra, care a dezvoltat jocul cu ajutorul a 3 freelanceri şi cu un MacBook împrumutat de la părinţi. Bugetul total pentru prima versiune a jocului de fost de sub 5.000 de dolari. Analiştii pun popularitatea jocului pe seama faptului că extincţia omenirii este abordată printr-o premisă umoristică.

Popularitatea jocului a crescut considerabil după declanşarea epidemiei din Wuhan, compania producătoare fiind pusă în situaţia de a îndruma oamenii spre surse oficiale de informare, după ce a fost asaltată de întrebări legate de răspândirea bolii. Mai mult, pe 24 ianuarie site-ul companiei a încetat să mai funcţioneze, din cauza numărului mare de jucători şi accesări.

Într-un comunicat, compania a avertizat că jocul a fost creat din dorinţa de a fi „realist şi informativ, fără a încercă să transforme problemele din lumea reală în ceva senzaţional”.

Plague Inc nu este unic.

Prima variantă a unui joc de acest tip se numeşte Contamination şi a apărut în 1985. Jucătorul controla organizaţii de sănătate şi se lupta cu o serie de boli folosind diverse unelte, fiind un Plague Inc pe dos.

În prezent, în ecosistemele jocurilor de mobil, popularitatea Plague Inc a fost multiplicată în câteva zeci de aplicaţii care folosesc aceeaşi idee.

„Outbreak Infect the World” păstrează gameplay-ul din Plague Inc – crearea unui agent patogen, răspândirea lui, gradul de contagiune şi de severitate a bolii şi simptomelor, cautarea unui leac. Jocul are mult mai puţine descărcări şi a primit 4,1 stele din 5 posibile.

„Universe Pandemic” (peste 100.000 de instalări, 3,9 puncte) şi „Bacterial Takeover” (4,3 puncte, peste 1 milion de instalări) extind ideea din Plague, pentru că bacteria pe care jucătorul o creează trebuie să infecteze universul.

O abordare cumva mai radicală este „Bio Inc. Nemesis - Plague Doctors”, un simulator în care jucătorul conduce o echipă de medici care îşi îmbolnăvesc pacienţii. Jocul este în dezvoltare, dar poate fi instalat şi derivă din „Bio Inc - Biomedical Plague and rebel doctors”, dezvoltat de DryGin Studios, unde ideea este de a îmbolnăvi o singură persoană, prin crearea de boli unice, impulsionînd factori de risc şi încetinind însănătoşirea, în timp ce o echipă de medici caută un remediu. Jocul are 4,3 puncte şi mai mult de 10 milioane de instalări.

În „Lapse: A Forgotten Future” (4,6 puncte, peste 5 milioane de instalări) jucătorul este liderul unei naţiuni care trebuie să decidă care sunt căile de urmat în lupta cu bolile, dar nu numai, ci şi cu foametea sau războiul.