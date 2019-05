Johnny Depp a acuzat-o pe Amber Heard că „şi-a pictat rănile” şi a susţionut că aceasta l-a atacat pe el şi nu invers.



Depp şi Heard s-au căsătorit în 2015, dar au divorţat cu scântei doi ani mai târziu, scrie independent.co.uk. După ce Heard a scris un editorial în Washington Post despre violenţa domestică, Depp a dat-o în judecată pentru defăimare, cerându-i 50 milioane de dolari.



Heard a prezentat în instanţă fotografii cu rănile provocate de Depp şi cu stricăciunile făcute în casă de actorul furios.



Depp a negat însă acuzaţiile, ba mai mult, a declarat: „Am negat vehement acuzaţiile doamnei Heard, încă de la prima declaraţie, din mai 2016, când a intrat în tribunal pentru a obţine un ordin de restricţie, având răni pictate. Martorii şi camerele de supraveghere indică faptul că aceasta nu a avut aceste răni în fiecare zi din săptămâna anterioară. O să neg toată viaţa aceste acuzaţii”.



„Nu am abuzat-o niciodată pe Heard sau altă femeie”, a adăugat Depp, susţinând că fosta soţie l-a agresat.



„Ea a fost agresoarea, eu am fost victima. A amestecat amfetamine cu pastile fără reţetă şi alcool şi a comis numeroase acte de violenţă domestică asupra mea, deseori în prezenţa unor martori, iar în multe situaţii aceasta mi-a provocat răni serioase”, a mai spus Depp.



Un avocat al lui Heard, Eric George, a negat acuzaţiile şi a spus că Johnny Depp a bătut-o în mod repetat pe Amber Heard. În mai 2016, Heard a obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Depp, pe care l-a acuzat de abuz. Depp a negat mereu totul.



Cuplul a divorţat în 2017 şi Heard a donat toţi banii obţinuţi de la Depp, 7 milioane de dolari, în scopuri caritabile.



Ambii actori au semnat acorduri de confidenţialitate, pentru a nu divulga detalii despre relaţia lor, în spaţiul public.



În 2018, Johnny Depp a avut un proces cu managerii afacerilor sale, pe care i-a acuzat de activitate „frauduloasă”.



În acelaşi an, unul dintre managerii care lucrau la filmul City of Lies l-a dat în judecată pe Depp, acuzându-l că l-a lovit în zona coastelor.