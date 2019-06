Starul pop şi-a dezorientat fanii cu afirmaţiile sale bizare: „Vreau să-l provoc pe Tom Cruise la o luptă în Octagon. Tom, dacă nu accepţi această confruntare, înseamnă că eşti speriat şi nu o să poţi trăi cu vina”.



Bieber l-a etichetat apoi pe preşedintele UFC, Dana White, pe care l-a întrebat: „Cine este dornic să organizeze lupta... @danawhite?”



„Dacă Tom Cruise este îndeajuns de bărbat, pentru a accepta provocarea, McGregor Sports and Entertainment va găzdui lupta. Are Cruise tupeul să lupte, ca în filmele sale? Aflaţi aici!”, a scris Connor McGregor pe Twitter.



McGregor l-a provocat la bătaie pe actorul Mark Walhberg. Fanii vor neapărat să vadă acest meci, unii spunând că ar da bani pentru a vedea cum Tom Cruise îl bate măr pe Justin Bieber.



Bineînţeles că starul filmelor de acţiune ar avea un avantaj în faţa micului Bieber, chiar dacă are 56 de ani. Este binecunoscut faptul că Tom Cruise se antrenează pentru filmele lui şi îşi execută singur cascadele periculoase, scrie independent.co.uk.



Alţii au luat în derâdere demersul bizar al lui Bieber: „La un moment dat, impresarul lui Tom Cruise îl va suna pe acesta şi îi va spune că Justin Bieber l-a provocat la o bătaie, deci este o conversaţie reală, care va avea loc...”.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 iunie 2019