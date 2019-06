Karl Lagerfeld a murit pe 19 februarie, la vârsta de 85 de ani, din cauza unui cancer pancreatic.

Gala "Karl For Ever", prin care acesta a fost omagiat, a avut loc joi, la Grand Palais din Paris, şi a fost concepută sub forma unui spectacol de regizorul de operă canadian Robert Carsen. Grand Palais a fost, de altfel, locul ales de Lagerfeld pentru multe din fastuoasele şi spectaculoasele sale prezentări de modă.

Evenimentul a pus în valoare nu numai activitatea lui Lagerfeld din domeniul modei, ci şi munca sa de fotograf şi editor şi pasiunile personale, precum tangoul, literatura şi muzica. Gala a inclus şi montaje video realizate de Lagerfeld.

La gală au participat vedete precum cântăreţul Pharrell Williams, actriţele Tilda Swinton şi Helen Mirren, top-modelul Cara Delevingne, primarul Parisului, Anne Hidalgo, fosta primă doamnă a Franţei Carla Bruni, directorul de creaţie al casei Valentino, Pierpaolo Piccioli, designerul Valentino Garavani, modelul Gigi Hadid, editorul-şef al Vogue SUA, Anna Wintour, şi Brigitte Macron, soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Gala tribut a fost inclusă în Săptămâna modei pentru bărbaţi de la Paris, care se va încheia duminică.

Germanul Karl Lagerfeld este considerat unul dintre cei mai importanţi creatori de modă ai sfârşitului de secol al XX-lea. A fost director de creaţie al casei Chanel din 1983 până la moartea sa, precum şi al casei Fendi şi al brandului Lagerfeld.