Incidentul ar fi avut loc în 2016, într-un restaurant din Nantucket, potrivit site-ului Associated Press.

Fosta vedetă din serialului "Hous of Cards" va fi inculpat formal pe 7 ianuarie la Nantucket "de atentat la pudoare" şi de "lovituri" în urma validării unei plângeri penale contra lui depusă pe 20 decembrie de un judecător local, potrivit biroului procurorului Michael O'Keefe.

Spacey riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Anunţul inculpării a venit atunci când actorul a publicat pe YouTube un videoclip de trei minute intitulat "Let Me Be Frank" ("Lăsaţi-mă să vorbesc cu francheţe"), joc de cuvinte între "frank", care se traduce "franc/ cinstit" şi numele personajului său - preşedintele criminal din "House of Cards", Frank Underwood. Prin videoclip, actorul a pus capăt unui an de tăcere.

Reluând acelaşi discurs ca al politicianului cinic gata de orice pentru a-şi distruge adversarii, actorul evocă acţiunile şi trucurile personajului până în punctul în care pare că explică acuzaţiile aduse lui din realitate.

Într-un monolog livrat cu tonul lui Frank Underwood, personajul său din serial - care, între timp, după acuzaţiile de abuzuri sexuale care i s-au adus, a fost omorât de scenarişti -, Spacey spune: "Bineînţeles că unii cred orice şi au aşteptat cu răsuflarea tăiată ca eu să mărturisesc că sunt vinovat; ei mor de nerăbdare ca eu să declar că tot ce spun ei este adevărat şi că am primit ceea ce am meritat... Cu siguranţă, nu voi plăti un preţ pentru ceva ce nu am făcut".

"Foarte curând, veţi cunoaşte întreg adevărul", mai spune actorul premiat cu Oscar.

Fosta prezentatoare a postului Boston TV Heather Unruh a declarat în noiembrie 2017 că actorul l-a atins pe fiul său pe părţile genitale, peste pantaloni, incidentul având loc la Club Car Restaurant din Nantucket, în iulie 2016. Fiul său, care la momentul respectiv avea 18 ani, a fugit din restaurant când actorul american s-a dus la baie, a mai spus Unruh, care a explicat că acesta nu a făcut plângere la poliţie pentru că s-a simţit jenat.

Fosta vedetă din serialului "Hous of Cards" mai este investigată de poliţia din Los Angeles pentru o acuzaţie de abuz sexual, într-un alt incident care a avut loc în 2016. O acuzaţie similară a fost respinsă de procurori pentru că era vorba de un presupus incident din 1992, iar fapta ar fi fost prescrisă. Departamentul şerifului din Los Angeles a declarat că în presupusul incident a fost implicat un bărbat adult.

Actorul este investigat şi de poliţia britanică, după ce mai mulţi bărbaţi l-au acuzat de diverse abuzuri sexuale săvârşite pe când era director artistic la Teatrul Old Vic din Londra, în perioada 2004 - 2015.

Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, Spacey a dispărut din viaţa publică după un val de acuzaţii de abuz sexual care i s-au adus la sfârşitul anului trecut. Acuzaţiile la adresa actorului au fost lansate în urma izbucnirii scandalului sexual care îl vizează pe producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

În luna octombrie 2017, Kevin Spacey a făcut public faptul că este homosexual, după ce Anthony Rapp - un actor care a jucat în producţii precum "Star Trek - Discovery" şi "Rent" - l-a acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în urmă cu trei decenii, pe vremea când Rapp avea doar 14 ani. De asemenea, actorul a fost acuzat că a încercat să violeze un tânăr de 15 ani.

Fosta vedetă din serialului "Hous of Cards", difuzat de Netflix, a scris apoi pe reţeaua online Twitter că a iubit şi femei şi bărbaţi, dar în prezent trăieşte ca un bărbat homosexual.

În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse de Rapp, actorul a scris la momentul respectiv într-un mesaj pe Twitter: "Îi port un respect şi o admiraţie deosebite lui Anthony Rapp ca actor. Sunt mai mult decât oripilat să aud povestea lui. Sincer, nu îmi amintesc întâmplarea, ar fi avut loc cu peste 30 de ani în urmă. Dar, dacă este să cred ceea ce spune, îi datorez cele mai sincere scuze pentru ceea ce ar fi putut fi un comportament inadecvat, pus pe seama consumului de alcool, şi îmi pare rău pentru sentimentele pe care spune că le-a avut în el în toţi aceşti ani".

Spacey este unul dintre zecile de bărbaţi din industria de divertisment şi politică care au fost acuzaţi de comportament sexual neadecvat în ultimele 10 luni, parte ca rezultat al mişcării sociale "#MeToo".

Actorul american a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "American Beauty" şi "Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects". Pentru rolul lui Frank Underwood, actorul american a fost lăudat de criticii de specialitate, a câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizat de cinci ori la premiile Primetime Emmy.

Foto: Captură