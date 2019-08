Urszula Grzelak are 19 ani şi a început o relaţie cu Nigel Thorpe, de 61 de ani, pe când ea avea 16 ani şi el 58 de ani, scrie thesun.co.uk.



Cei doi sunt împreună de trei ani şi s-au întâlnit prima dată când Urszula - originară din Varşovia, Polonia - şi-a vizitat rudele din Marea Britanie, în august 2016.



Nigel, originar din Oxford, este prieten cu mătuşa fetei şi a venit la o petrecere, organizată în onoarea nepoatei lui.



Urszula s-a simţit atrasă de Nigel şi - după ce mătuşa ei a avut probleme cu partenerul de viaţă - au mers să stea la bătrân, pentru tot restul călătoriei.



Fata spun că are în comun cu Nigel muzica rock şi nutreşte sentimente puternice pentru acesta.



Părinţii Urszulei din Polonia nu sunt de acord cu relaţia şi au vrut să o oblige să renunţe la Nigel, lăsând-o fără telefon şi internet.



Totuşi, perechea s-a văzut pe FaceTime şi tânăra a terminat şcoala, apoi s-a mutat în Marea Britanie (2018) pentru a fi alături de Nigel.



Relaţia s-a dezvoltat şi acum părinţii fetei îl primesc pe Nigel în casă cu ocazia sărbătorilor.



Din păcate, lumea de pe stradă nu este la fel de îngăduitoare cu „porumbeii” şi se uită insistent la ei, din cauza diferenţei de vârstă.



Urszula a fost denumită „căutătoare de aur”, iar Nigel, „sugar daddy”. Fata spune însă că „dragostea e mai puternică decât oricând” şi le cere oamenilor să înţeleagă că toţi suntem diferiţi şi să îşi vadă de vieţile lor.



Urszula şi Nigel, care stau împreună de peste un an de zile, au decis să nu aibă copii. Nigel nu are copii din relaţiile anterioare, iar Urszula nu doreşte să procreeze, deoarece nu doreşte ca şi copiii ei să fie supuşi la criticile celor din jur, aşa cum păţea ea în copilărie - între părinţii ei există o diferenţă de vârstă de 17 ani.

Foto: Captură YouTube.com