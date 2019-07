Britanicul de 15 ani, din Essex, şi partnerul lui de joc din Olanda, au obţinut locul în cadrul competiţiei.

Tânărul vrea îi cumpere o casă şi o maşină mamei lui, chiar dacă aceasta nu era de acord cu obsesia lui de jocuri video. ajungând chiar să îi arunce Xbox-ul şi căştile.

Jaden a declarat pentru BBC: „Cu siguranţă voi cumpăra o casă, dar nu ştiu încă unde. Şi o pereche de pantofi Gucci. S-ar putea să îi cumpăr şi o maşină mamei, ţinând cont că acum conduce un Fiat 500. Eu şi mama ne certăm destul de des. Nu înţelegea cum merg lucrurile şi crede că petrec 8 ore pe zi pierzându-mi timpul în camera mea. Deci acum i-am demonstrat că pot face lucruri, sunt foarte fericit”.

