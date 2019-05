Jurnaliştii de specialitate au remarcat faptul că „Românul Corneliu Porumboiu intră în zona filmului de gen cu un thriller extrem de captivant despre un poliţist care-şi înşeală atât colegii cât şi pe criminalii cu care este în cârdăşie. Plasată în Bucureşti, Insulele Canare şi Singapore, acţiunea filmului oferă o răsturnare de situaţie după alta”, scrie Leslie Felperin.





Lista peliculelor remarcate mai include ”Adam”,”Beanpole”, ”Bull”, ”The Climb”, ”Fire Will Come”, “A Vida invisível de Eurídice Gusmão”, ”Port Authority”, aflate în festival în secţiunea Un Certain Regard, ”An Easy Girl”, ”Ghost Tropic”, ”The Lighthouse”, ”Song Without a Name”, din selecţia Quinzaine des réalisateurs, ”J'ai perdu mon corps”, din Săptămâna criticilor, ”Les Misérables”, ”Once Upon a Time in Hollywood”, ”Portrait of a Lady on Fire”, ”Sorry We Missed You”, ”The Wild Goose Lake”, şi câştigătorul Palm d´Or, ”Parasite”, din concurs, ca şi ”La Belle Epoque”, prezentat în afara concursului.

Imediat după încheierea festivalului, platforma Netflix a anunţat că a achiziţionat drepturile de difuzare pentru ”Atlantics”, pelicula care a primit Marele Premiu al Juriului şi ”J'ai perdu mon corps”, distins cu trofeul acordat pentru proiecţiile din cadrul Săptămânii Criticilor Internaţionali.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a avut loc între 14 şi 25 mai.