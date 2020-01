Lady Gata a spus în emisiunea „Oprah Winfrey 2020 Vision: Your Life in Focus”: „Tot timpul lucrez activ asupra mea. Nu voi sta în pat toată ziua. Acesta este unul din acele momente în care trebuie să mă regăsesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi vreau să le dau înapoi iubire celor din jur. Lumea poate fi vindecată doar prin iubire".

Lady Gaga a dezvăluit şi că muzica ei viitoare va fi influenţată de filmul şi de albumul „A Star is Born”, pentru care a lucrat alături de Bradley Cooper, partenerul ei din film.

Ea a adăugat: ''Filmul va influenţa muzica mea viitoare şi întreaga mea carieră. El mi-a demonstrat că voi rămâne pentru totdeauna un învăţăcel, că mereu pot apărea lucruri noi care să îmi schimbe direcţia. Atunci când ajungi să crezi că nu mai ai nimic de învăţat, încetezi să mai fi un mare artist. Întotdeauna există ceva de învăţat şi vreau să fiu mereu ca o studentă care merge plină de curiozitate la cursuri."

Despre o nouă colaborare cu Bradley Cooper, Lady Gaga a spus: "Este un om minunat, dar este încă secret dacă vom mai colabora sau nu".

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum şi pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". Anul acesta a fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar şi pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câştigătoare.