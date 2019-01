Cântăreaţa Lady Gaga a părăsit gala premiilor Critics' Choice, care a avut loc duminică seară, în oraşul american Santa Monica, imediat ce a aflat că Arabella, iapa sa preferată, îşi dădea ultima suflare, informează contactmusic.net.

Artista americană tocmai câştigase premiul pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul interpretat în lungmetrajul "S-a născut o stea/ A Star is Born", împărţind distincţia cu Glenn Close, recompensată pentru interpretarea din "The Wife". Gaga a câştigat, la aceeaşi gală, şi trofeul pentru cel mai bun cântec, pentru piesa "Shallow".

"Mă simt onorată şi binecuvântată să câştig ambele trofee, şi cel pentru cel mai bun cântec şi cel pentru cea mai bună actriţă, împreună cu Glenn Close, în seara aceasta. Inima îmi bate cu mândrie. Dar mă întristează să spun că, imediat după spectacol, am aflat că draga mea Arabella, îngerul meu, moare", a scris Lady Gaga pe contul său de pe platforma de micro-blogging Twitter.

''Mă grăbesc acum să îi spun la revedere. Numele ei înseamnă «rugăciune ascultată». A fost un cal minunat. Sufletele noastre erau contopite. Când o durea ceva, simţeam şi eu. Nu voi uita niciodată momentele pe care le-am trăit împreună. Lungi plimbări împreună, canioane străbătute în galop, cum îi dădeam fursecuri. Va rămâne pentru totdeauna o parte din mine. Sunt atât de tristă. Dar îmi doresc să se termine durerea ta şi porţile raiului să ţi se deschidă. Te iubesc. Fată, unde crezi că te duci?", a scris cântăreaţa.

Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor, în special vestimentare.

Artista, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Gaga a câştigat de-a lungul anilor şase premii Grammy şi două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story" şi pentru cel mai bun cântec, "Shallow". Lady Gaga a fost nominalizată în 2016 la Oscaruri, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground".

