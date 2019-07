Cântăreaţa în vârstă de 33 de ani a fost fotografiată de paparazzi sărutându-se cu acesta la un restaurant din Studio City, California, la sfârşitul săptămânii trecute.

Potrivit unor surse apropiate starului pop, cei doi colaborează profesional de mai mult timp, dar relaţia lor a început în urmă cu câteva săptămâni.

"Oamenii au remarcat atracţia dintre cei doi şi, acum că (Lady Gaga, n.r.) şi-a făcut timp pentru ea, se simte liberă să aibă din nou o relaţie. Par foarte potriviţi unul pentru celălalt", a declarat sursa.

Aceasta a fost pentru prima dată când Lady Gaga a fost văzută sărutându-se cu cineva în public de la despărţirea sa de Christian Carino, în luna februarie.

"Dan este adorabil, sudic, o fire artistică şi foarte diferit de tipul hollywoodian. Acum doar se distrează şi este convenabil. Poate vorbi despre muzică cu el şi cunoaşte toate numele mari cu care acesta a lucrat", a mai spus sursa.

Dan Horton, în vârstă de 37 de ani, a lucrat cu vedete precum Camila Cabello, Bruno Mars, Justin Timberlake, Kiss, Lenny Kravitz şi Jay-Z. În 2013, s-a căsătorit cu actriţa şi cântăreaţa Autumn Guzzardi, dar cei doi s-au despărţit în 2016.

La începutul acestui an au apărut zvonuri privind o posibilă relaţie sentimentală a actorului american Bradley Cooper cu Lady Gaga, starul filmului "A Star Is Born". Cooper a regizat acest film, în care a şi jucat alături de Lady Gaga. Însă, în februarie, Lady Gaga a pus capăt speculaţiilor apărute pe reţelele de socializare online privind o posibilă relaţie sentimentală a sa cu Cooper, comparând aceste platforme cu "toaleta internetului".

La începutul lunii iunie, Bradley Cooper, în vârstă de 44 de ani, şi top-modelul Irina Shayk, care au împreună o fetiţă în vârstă de doi ani, s-au despărţit.

După ce presa americană a scris despre destrămarea cuplului Cooper-Shayk, pe platforma de micro-blogging Twitter au apărut numeroase mesaje prin care fanii prezic faptul că actorul va începe o relaţie cu Lady Gaga.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum şi pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". Anul acesta a fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar şi pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câştigătoare.