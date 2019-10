Cântăreaţa l-a invitat pe un fan, pe nume Jack, pe scenă şi i-a sărit în braţe, dar acesta şi-a pierdut echilibrul şi au căzut amândoi de pe scenă.

„Am crezut că a murit", a scris ulterior un spectator pe platforma online Reddit.

Totuşi, Lady Gaga s-a întors pe scenă, cu Jack alături de ea, pentru a cânta "Million Reasons".

A fan picked up gaga and fell off the stage tonight😂 pic.twitter.com/j9pjTUF64M — laurie calderone (@laur_calderone) October 18, 2019

„Este uimitor. Ne iubim atât de mult încât am căzut de pe scenă", a spus Lady Gaga, adăugând: "Am căzut unul în braţele celuilalt. Am fost ca Jack şi Rose de pe Titanic. Cred că vom bea nişte ceai după".

Fanii au fost îngrijoraţi pentru starea de sănătate a cântăreţei, care suferă de fibromialgie, o maladie ce afectează încheieturile şi provoacă dureri cronice.

Însă Lady Gaga a calmat publicul şi l-a consolat pe Jack, care a început să plângă după incident.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum şi pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". A fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar şi pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câştigătoare.