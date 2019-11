Laurenţiu Duţă trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul reprezentat de furculiţele din plastic. Un astfel de tacâm i-a pus viaţa în pericol chiar în seara în care trebuia să concerteze la Piteşti alături de colegii din Trupa 3 Sud-Est.

Artistul a povestit pe Facebook cum şi-a comandat mâncare în timp ce se afla la un hotel din Piteşti. În timp ce servea, furculiţa s-a rupt şi o bucată ascuţită s-a înfipt în esofag:

„MARE ATENTIE la tacamurile din plastic cu precadere la cele albe. Din cauza faptului că sunt din ce iî ce mai subţiri sunt un real pericol pentru sănatatea noastra. Eu am păţit-o in urmă cu două saptamani in seara dinaintea unui concert 3 Sud Est in Pitesti. Am comandat mancare la hotelul unde eram cazat si in timp ce serveam, furculita din plastic s-a rupt si o bucata ascutita din ea s-a infipt in esofag. Am ajuns la spitalul de urgenta din Pitesti dar acolo neavand endoscop, decat in timpul zilei, a trebuit să plec imediat spre Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti unde prin endoscopie mi s-a extras bucatica de plastic din esofag.

M-am recuperat rapid si concertul l-am reprogramat dupa doua zile.

Situatia putea fi mai gravă daca bucata de plastic ingerata ajungea in stomac astfel putand provoca o perforatie intestinala.

Am scris aceste randuri ca un avertisment in speranta ca acest tip de tacamuri albe din plastic foarte subtire sa nu mai fie comercializat pentru ca reprezinta un real pericol pentru fiecare dintre noi”, a scris Laurenţiu Duţă pe Facebook.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului a declarat, vineri, la Digi 24, că a fost oprită activitatea producătorului respectiv, pentru o perioadă de până la şase luni, „pentru condiţii de igienă precară şi pentru un loc care era la limita insalubrităţii".

„Foarte important este că în pungile în care aceste tacâmuri sunt ambalate ar trebui să apară măcar o serie de avertizări legate de cui să le lăsăm la îndemână, mai ales nu copiilor, de temperaturile la care acestea nu mai au aceleaşi caracteristici şi pot deveni toxice prin ingerarea substanţelor dezvoltate la temperaturi înalte. Sunt o sumă de motive pentru care această autoritate a luat deja măsuri destul de drastice", a declarat preşedintele ANPC/