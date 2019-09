Mămică, al cărui nume nu a fost descoperit, a declarat că a rămas „împietrită” când a descoperit printre lucrurile de şcoală comandate pentru cei doi copii şi o jucărie sexuală pentru bărbaţi.

Aceasta a mărturisit că soţul cumpărase un obiect în formă de lanternă de 42 de lire prin intermediul contului pe care îl împart şi cu cei doi copii.

De îndată ce a descoperit-o, se pare că femeia a anulat imediat comanda - acţiune care ar fi determinat serverul să trimită un mail pe contul soţului.

Dar în prezent niciunul nu vorbeşte despre incident, deşi este clar să ambii ştiu ce s-a întâmplat.

Femeia a povestit, de asemenea, şi despre viaţa lor sexuală. Potrivit acesteia, „înainte era foarte bună”, dar în ultimii ani s-a mai deteriorat din cauza lipsei de timp.

Aceasta a postat pe platforma Mumsnet iar, povestind întâmplarea, a cerut şi un sfat.

„Recent am comandat lucruri pentru şcoală şi tocmai ce am verificat statusul comenzii. Unul dintre obiecte era, ce mi s-a părut la început a fi, un vibrator pentru că până în urmă cu ceva ani soţul meu obişnuia să mă surprindă cu câte unul chiar dacă nu îi ceream asta. Viaţa noastră sexuală era una foarte bună, dar în ultimii ani s-a mai deteriorat din cauza stresului de la serviciu, a îmbătrânirii, dar recent lucrurile au mers mai bine când eram în vacanţe. Când mai uitat mai atentă, se pare că era un tub mare care arăta ca un vagin, deci era clar pentru ce era destinat. Am rămas împietrită şi îngrozită, am anulat comanda imediat (costa 42 de lire)”, a povestit femeia.

„Tocmai când credeam că mă consideră din nou sexy şi abia aşteptam să ne facem de cap, asta m-a făcut să am dubii. Chiar şi în seara asta a vrut să facem sex, dar l-am refuzat politicos”, a continuat aceasta.

părerile utilizatorilor au fost împărţite. În timp ce unora li s-ar fi părut normal ca soţul să vorbească şi cu ea mai întâi, altora li s-a părut un gest lipsit de respect faptul că ea a anulat comanda fără să îşi întrebe partenerul, ţinând cont că o jucărie sexuală pentru bărbaţi, până la urmă, este la fel cu una pentru femei.

O a treia categorie de „păreri” a fost a celor cărora li s-a părut foarte urât gestul bărbatului de a comanda de pe un cont la care au acces şi copii lor.