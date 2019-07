"(Elena Udrea -n.r. ) se odihneşte. Cea mică a dormit bine s-a odihnit, acum este prin casă se joacă cu bunica. (...) Încercăm să programăm exact data, biserica, ziua, invitaţii, trebuie să o facem din moment ce a venit acasă. Încercăm să finalizăm botezul şi pe urmă vedem şi cu nunta", a declarat Adrian Alexandrov.

Întrebat dacă el a adus-o pe Elena Udrea acasă, Adrian Alexandrov a răspuns pozitiv. "Da, m-am dus de duminică. Da. Cum a spus şi Elena, probabil a vrut să evite presa, că după 20 de ore de zburat va daţi seama că nu e uşor", a completat acesta.

Elena Udrea a anunţat, luni, printr-o postare pe Facebook, că s-a întors în România şi a renunţat de bună voie de statutul de refugiat în Costa Rica, spunând că se poate apăra mai bine din ţară. Fostul ministru spune că a intrat în ţară luni dimineaţă prin Vama Giurgiu. "Referitor la procesele pe care inca le am in instanta, cred ca ma voi apara mai bine de aici decat de departe, impotriva abuzurilor care s-au facut si in cazul meu. Am ales sa postez acest mesaj din respect fata de cei interesati si fata de presa care incearca sa afle adevarul despre prezenta mea Acasa. Stiu ca o face din buna credinta si din dorinta de a-si informa corect publicul. Multumesc celor care imi ureaza bun venit si va multumesc tuturor pentru intelegere! Doamne, ajuta!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

„„P.S. Am intrat in tara prin vama Giurgiu, la ora sase in aceasta dimineata. Am ales o varianta mai rapida decat sa astept o cursa de azi, spre Otopeni. Nicio alta speculatie nu isi are rostul”, a mai scris Udrea.

Fostul ministru plecase în Costa Rica de la începutul anului 2018.

Elena Udrea a fost arestată, în octombrie anul trecut, odată cu Alina Bica în Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României după condamnarea în dosarul Gala Bute, însă cele două au fost eliberate în preajma Crăciunului, după decizia Curţii Constituţionale privind completurile de 5 judecători.