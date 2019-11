Vedeta a ales o rochie tip plasă, prin care se vedeau zonele intime, uşor ascunse de material.



Potrivit cancan.ro, prezentatorul s-a arătat uşor surprins de ţinuta aleasă de Loredana.



“Toată lumea se întreabă: «Cum o fi venit Loredana îmbrăcată astăzi?» Ei bine, rămâne să aflăm, pentru că Loredana şi băieţii de la Voltaj sunt aici şi au o piesă, pe care o s-o cânte pentru toţi dependenţii de muzică şi de iubire. Despre asta cântă şi noua piesă scoasă împreună, piesă care are şi un clip care creează dependenţă! Cum o fi «Loredana îmbrăcată?» – asta e întrebarea! Loredana şi Voltaj!”, a spus Cătălin Măruţă.



“Sărut-mâna, Loredana! Numai puţin băieţi… Bună, Loredana, bine ai venit”, a exclamat Cătălin Măruţă. “Foarte interesantă rochia”, a continuat prezentatorul de la Pro TV.



Loredana l-a tatonat: „Îţi place?” „E aşa... mai Rock and roll”.



“Eu, Călin, acum mi-am dat seama: Loredana creează dependenţă! Creează dependenţă!”, a spus Măruţă.



Călin Goia, solistul de la „Voltaj”, alături de care Lori a scos o melodie, a aprobat: „Exact”.



Lori şi Voltaj au lansat în urmă cu o săptămână clipul piesei „Dependenţa mea”, la care au colaborat fructuos.

