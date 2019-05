Actorul de 32 de ani, care a jucat rolul lui Jon Snow, în cele opt sezoane ale mega-succesului „Game of Thrones”, a plătit un preţ scump, scrie mirror.co.uk.



Kit a aflat că personajul său a ucis-o pe Daenerys Targaryen în ultimul episod şi acest lucru l-a bulversat.



Page Six a scris că actorul a fost „epuizat” şi a stat în ultima lună într-o clinică de lux din Connecticut, Prive-Swiss, unde este tratat „pentru stres şi alcoolism”.



Informaţia a fost confirmată şi de reprezentanţii actorului, care au spus: „Kit a decis să utilizeze pauza din programul său pentru a se interna într-un centru medical, în scopul rezolvării unor probleme personale”.





Se pare că actorul a ajuns acolo la câteva săptămâni după difuzarea ultimului episod din „Game of Thrones”.



Kit era consiliat psihologic, practica meditaţia şi terapia comportamentală pentru a combate stresul şi emoţiile negative.



Page Six scrie că tratamentul costă 120.000 de dolari pe lună în clinica respectivă şi soţia lui, actriţa Rose Leslie, a precizat că îl susţine foarte mult în această încercare.



Într-un documentar inedit despre culisele serialului - The Last Watch - Kit plânge şi îşi duce mâna la gură, după ce află că a ucis-o pe Dany.