Tânăra a crezut că va obţine gratuitate în hotelul respectiv, în schimbul „expunerii” brandului lui Stenson, dar s-a lovit de un refuz. Mesajele proprietarului de hotel au devenit virale pe reţelele sociale, scrie boredpanda.com.



Elle Darby, o vedetă de pe YouTube, i-a trimis un e-mail lui Stenson, în care a cerut să fie cazată fără să plătească:



„Salut,



Sper că sunteţi bine.



Vă transmit mesajul în vederea unei posibile colaborări pe social media - numele meu este ... şi lucrez ca influencer social media, în general în zona de lifestyle, frumuseţe şi călătorii.



Am peste 87.000 de abonaţi pe YouTube, dar şi 76.000 urmăritori pe Instagram.



Eu şi partenerul meu vrem să facem o călătorie în Dublin, pentru weekendul de Sf. Valentin - între 8 şi 12 februarie, pentru a vizita oraşul. Am căutat locuri de cazare şi am găsit hotelul vostru minunat, pe care aş vrea să-l promovez pe YouTube şi Instagram, pentru a vă aduce mai mulţi clienţi, în schimbul cazării gratuite. Anul trecut am colaborat cu Universal Orlando, din Florida şi a fost minunat pentru ei!



Să mă anunţaţi dacă sunteţi interesaţi de oferta mea - aştept să-mi daţi un semn!”



Paul Stenson, proprietarul hotelului respectiv şi al cafenelei White Moose, a reacţionat imediat:



„Dragă Social Influencer (ştiu numele tău, dar se pare că nu este important să folosim nume),



Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul în care cauţi cazare fără bani, contra expunerii pe reţelele sociale. Ai nevoie de mult tupeu pentru a trimite un asemenea mesaj, dar şi de demnitate şi respect de sine.



Dacă o să te las să stai aici în schimbul unui clip video, cine o să plătească personalul care are grijă de tine?



Cine o să plătească menajerele care curăţă camera după tine? Chelnerii care îţi vor servi micul dejun? Recepţionistul? Curentul, căldura? Spălatul lenjeriilor de pat după tine? Apa consumată? Să le spun angajaţilor mei că vor apărea într-un film, în loc să fie plătiţi pentru munca lor, în timpul şederii tale?



Din fericire, avem o prezenţă socială excelentă. Avem 186.000 urmăritori pe Facebook, 80.000 pe Snapchat, 32.000 pe Instagram şi 12.000 pe Twitter, dar, Iisuse Hristoase, nu aş cere într-un milion de ani ceva pe degeaba. De asemenea, scriu pe un blog, o altă modalitate de a spune că scriu „chestii pe internet”. Informaţiile de mai sus nu mă fac mai bun decât altcineva, nici nu îmi dau dreptul de a nu plăti pentru ceva, cât timp alţii plătesc acelaşi lucru.



Te sfătuiesc, pe viitor, să plăteşti ca toţi ceilalţi şi - dacă respectivul hotel chiar crede că va avea de câştigat în urma expunerii tale - s-ar putea să-şi dea un apartament mai bun. Astfel vei arăta demnitate, va fi mai puţin jenant pentru tine. Iată un scurt videoclip pe care l-am realizat, în speranţa că-ţi va fi util.



Toate bune,

Paul Stenson.

PS: Răspunsul este „nu”.



Mesajul lui Stenson a devenit viral, dar tânăra s-a confruntat şi cu alte probleme. „Nu mă deranjează refuzul, ci modul în care a reacţionat. Un simplu „nu” ar fi fost de ajuns sau chiar ignorarea e-mail-ului. Unii îmi doresc acum moartea şi să sufăr de cancer...”, a declarat bloggeriţa, într-un clip distribuit pe YouTube.



Comunitatea de bloggeri a fost critică la adresa patronului de hotel, dar acesta a răspuns printr-un mesaj sec: „Niciun blogger nu mai are voie să se cazeze în hotelul nostru”.



Stenson i-a trimis lui Darby o „factură falsă”, pentru toată expunerea generată de acţiunile sale.