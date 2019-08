„Activista pentru orgasm”, după cum se autointitulează Venus O'Hara, este originară din Manchester, dar locuieşte în Barcelona. Ea foloseşte tehnica „transmutaţiei sexuale” - care presupune canalizarea energiei sexuale pentru îndeplinirea unor visuri mai importante - şi îşi transformă obiectivele în realitate, scrie dailymail.co.uk.



Venus este singură şi a testat peste 500 de jucării sexuale începând cu anul 2014, dar a şi „inventat” câteva produse pentru adulţi. Mai mult, tânăra a scris cărţi şi articole despre sex: „Am un stil de viaţă orgasmic. Fiecare zi e un orgasm. Fiecare orgasm pe care l-am avut începând cu martie 2018 a avut un scop în spate”, a declarat femeia.



Venus a scris trei cărţi şi a colaborat la un ghid de BDSM, un vocabular sexual English for Perverts şi un roman de memorii erotice, „Masca lui Venus”.



„În 2009, după criza financiară, lucram în imobiliare de lux, pe bani mulţi, fără salariu fix. Le arătam oamenilor cele mai tari case, de luni până vineri şi uneori nu făceam niciun euro, mergeam acasă la frigiderul gol.



Eram extenuată şi am văzut că tot mai mulţi clienţi au afaceri online, ceea ce mi-am dorit şi eu. Acum duc un stil de viaţă „fără alarme”. Mă trezesc la ce oră vreau, fac de mâncare, trăiesc viaţa orgasmică.



Sunt vegană şi distribui imagini cu ceea ce mănânc pe Instagram, alături de o jucărie sexuală, pentru a normaliza ideea de jucării sexuale şi veganism.



Lucrez patru ore pe zi, în care sunt foarte productivă”, a mai spus aceasta.



Venus are zece orgasme pe săptămână, care îi aduc „numeroase beneficii”. „Clitorisul are 8.000 de nervuri. Este singurul organ sexual special croit pentru plăcere”.



Chiar dacă acum este singură, Venus nu exclude o relaţie pe viitor. „În primul rând, eu puteam să am orgasme doar cu iubitul meu şi de abia la 20 de ani am reuşit să am orgasme singură, să nu mă bazez pe partener”, a explicat Venus.



„Înainte de a deveni independentă orgasmic, alegeam un bărbat care era bun la pat, dar toxic pentru mine”, a mai spus Venus.

