Actorul a murit pe 18 iulie, în locuinţa sa din Los Angeles, dar familia a făcut publică informaţia abia luni.

Născut în localitatea Providence, Rhode Island, şi-a început cariera sub numele Al Hedison, dar, în 1959, a adoptat cel de-al doilea nume real al său, David, după ce a semnat un contract cu compania de producţie Twentieth Century Fox.

Hedison a interpretat rolul căpitanului Lee Crane în serialul SF "Voyage to the Bottom of the Sea", difuzat în anii 1960, şi a jucat personajul Spencer Harrison în seria TV "Another World".

Printre alte roluri celebre ale sale s-au numărat cel din filmul "The Fly" (1958), de Kurt Neumann, dar şi cel al agentului CIA Felix Leiter în două filme "James Bond", "Pe cine nu laşi să moară/ To Live and Let Die" (1973) şi "Permis pentru crimă/ License to Kill" (1989).

La şapte ani după ce a jucat împreună cu Roger Moore în franciza "James Bond", a apărut alături de acesta în drama "Aventuri în Marea Nordului/ North Sea Hijack". Cei doi prieteni s-au reunit încă o dată în 2007, când Hedison a susţinut un discurs la dezvelirea stelei lui Roger Moore pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles.

De-a lungul carierei a mai jucat în producţii precum "The Colbys", "The Love Boat", "The Fall Guy" şi "Dynasty".

Rolul Felix Leiter a fost interpretat de mai mulţi actori în filmele "James Bond", începând cu Jack Lord, în "Dr No" (1962). Jeffrey Wright, care a jucat rolul de la "Casino Royale" (2006) până în prezent, va apărea şi în următorul lungmetraj din serie, programat pentru lansare pe 8 aprilie 2020.