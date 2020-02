Drama de război regizată de Sam Mendes a primit premiile BAFTA pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor, la o gală ai cărei organizatori au fost aspru criticaţi pentru lipsa de diversitate. "1917" a mai primit premiile BAFTA pentru cel mai bun film britanic, cel mai bun sunet, cea mai bună scenografie, cele mai bune efecte speciale şi cea mai bună imagine.

În mod nesurprinzător, premiile pentru cele mai bune roluri principale le-au primit Renee Zellweger, pentru "Judy", şi Joaquin Phoenix, pentru "Joker". Zellweger, aflată la al treilea trofeu BAFTA, şi Phoenix au primit majoritatea premiilor importante din acest sezon cinematografic.

Academia de film britanică s-a confruntat cu o reacţie negativă încă de când a anunţat nominalizările la premiile BAFTA pe 2020, întrucât au fost selectaţi doar actori caucazieni, Scarlett Johansson şi Margot Robbie având chiar câte două menţionări. Anunţul despre nominalizările la premiile Academiei de film britanice pe 2020 a fost aspru criticat.

Margot Robbie a primit două nominalizări, pentru rolurile din "Bombshell" şi "Once Upon a Time… in Hollywood", iar Scarlett Johansson, pentru interpretările din "Jojo Rabbit" şi "Marriage Story".

Nu numai actorii de culoare au fost omişi la ediţia de anul acesta a premiilor BAFTA, ci şi regizoarele. Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Quentin Tarantino ("Once upon a time.. in Hollywood") şi Bong Joon-ho ("Parasite") şi-au disputat anul acesta premiul BAFTA pentru regie.

Controversa #BaftasSoWhite a fost amintită de Joaquin Phoenix în discursul său de acceptare a premiului. Actorul a spus că apreciază trofeul, dar are sentimente contradictorii, "pentru că atât de mulţi dintre colegii lui actori care merită nu au acest privilegiu". "Cred că trimitem un mesaj clar oamenilor de culoare, acela că nu sunt bineveniţi aici, oameni care au contribuit atât de mult la mediul şi industria noastre", a mai spus Phoenix.

Şi prinţul William, preşedintele BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), a făcut aluzii la această controversă, spunând că nu este pentru prima dată când "ne găsim vorbind din nou despre nevoia de a face mai mult pentru a asigura diversitatea în industrie şi în procesul de premiere. Acest lucru pur şi simplu nu poate fi corect astăzi, în această epocă".

Acesta a mai spus că oficialii BAFTA îi împărtăşesc frustrările şi continuă să lucreze "neobosiţi" pentru a se asigura că sunt descoperite şi sprijinite talentele creative. Acesta a adăugat că procesul de premiere va fi reevaluat.

Regizorul neozeelandez Taika Waititi, care a primit premiul pentru cel mai bun scenariu, al filmului "Jojo Rabbit", a vorbit şi el despre subiectul arzător. "Venind din colonii, a fost bine să iau puţin din aurul vostru şi să îl duc înapoi unde îi este locul", a spus acesta.

La aceeaşi gală, "Joker", de Todd Phillips, care conducea în topul nominalizărilor, cu 11, a mai primit premiul pentru cea mai bună coloană sonoră şi cel pentru cea mai bună distribuţie, acordat în premieră anul acesta.

Premiile pentru roluri secundare au fost primite de Brad Pitt, pentru interpretarea din filmul lui Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", şi de Laura Dern, pentru partitura din producţia Netflix "Marriage Story".

Ceremonia, care a avut loc la Royal Albert Hall şi a fost prezentată anul acesta de Graham Norton, a fost un eveniment carbon neutru, după cum au anunţat organizatorii, care au renunţat la coşurile cu cadouri pentru nominalizaţi şi au folosit un covor roşu reciclabil, însă au inclus în meniu un preparat din carne. Organizatorii au urmat ceea ce a devenit deja o tendinţă în acest sezon al trofeelor cinematografice. Astfel, gala Globurilor de Aur şi cea a Sindicatului actorilor americani au servit meniuri exclusiv vegetariene, iar Academia de film americană, care decernează Oscarurile, a anunţat că va servi la banchetul organizat în mod tradiţional după ceremonie un meniu 70% vegetarian.

Maşinile care au adus vedetele la gala BAFTA au fost electrice, iar covorul roşu, reciclabil, a fost luminat cu becuri economice.

Coşurile cu cadouri, pe vremuri umplute cu sticle de şampanie şi produse de înfrumuseţare scumpe, au fost înlocuite cu portofele ecologice umplute cu vouchere.

De asemenea, produsele din plastic de unică folosinţă au fost interzise, iar organizatorii au rugat oaspeţii să se gândească de două ori la ţinutele lor şi să aleagă haine pe care le-au purtat şi în alte ocazii sau semnate de designeri eco.

