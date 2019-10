La început, când a aflat că bărbatul fusese stripper încă de când avea 21 ani, a rămas şocată.

Însă, după 6 luni, femeia l-a vizitat în Statele Unite ale Americii şi a rămas definit acolo.

În prezent, cei doi, care au 3 copii împreună şi sunt patronii cluburilor de striptease Hunk-O-Mania, locuiesc în Holmdel, New Jersey.

Afacerea lor este una cu reguli stricte: fără săruturi, atingeri sau îngrăşat. Iar atunci când clienţii nu respectă regulile, sunt escortaţi

Fran a declarat pentru The Sun faptul că nu a fost niciodată geloasă din cauza meseriei pe care o are soţul ei şi, de asemenea, că nu ar deraja-o dacă şi fiii lor ar vrea să facă acelaşi lucru.

„Când Armand mi-a spus despre jobul lui, am fost puţin şocată. Nu mai auzisem de o asemenea afacare în Brazilia. Deja lansase Hunk-O-Mania şi îi văzusem câteva showuri de striptease înainte să îl vizitez prima dată. A fost un fel de şoc cultural. Nu mai văzusem niciodată femei atât de încrezătoare care să petreacă atât de sălbatic alături de prietenii lor. Dar mereu am simţit că Armand se raportează profesional la ceea ce face, nu era acolo să petreacă sau să facă altceva decât să danseze şi să le bucure pe femei. Am înţeles că pentru acei clienţi este doar o seară de distracţie, nu era vorba de ceva sexual sau vulgar, aşa cum credeam eu înainte”, a povestit Fran.

Însă, la scurt timp după mutarea lui Fran în America, Armand a încetat să mai facă striptease şi s-a concentrat pe extinderea afacerii într-un lanţ de 19 cluburi.

„Eram mândră când îl vedeam în centrul atenţiei. Arată foarte bine iar eu eram cea cu care pleca acasă la sfârşitul serii. Mă bucur că nu l-am cunoscut în acel mediu pentru că nu cred că mi-ar fi acordat vreo atenţie. Cred că lucrurile dintre noi nu ar fi funcţionat dacă îl cunoşteam dreot clientă”, a continuat aceasta.

Se pare că la cluburile celor doi lucrează modele care au defilat la New York Fashion Week, bărbaţi care lucrează pe Wall Street şi stundenţi la medicină care încearcă să îşi mărească veniturile în timp ce îşi urmează şi cariera în domeniul în care le place.

„Cel mai mare câştig pe care l-am avut doar într-o singură seară a fost 4.000 de lire”, a mărturisit Armand.

Foto: @franperi / Instagram